Auto | Lombardia | scatola nera premia gli automobilisti più parsimoniosi mentre Milano

Neve sulle Autostrade della Lombardia - lungo A58-TEEM scatta il piano anti-accumulo : La Neve ha incominciato, da questo pomeriggio, a cadere anche sulle Autostrade della Lombardia ma, già da ieri, lungo A58-TEEM è scattato il piano anti-accumulo finalizzato a garantire maggiore sicurezza ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che percorrono i 33 chilometri della Melegnano-Agrate. Il personale operativo della Concessionaria ha provveduto, del resto, a cospargere l’intero tracciato, peraltro interconnesso con A1 ...

Auto contromano - 6 morti in Lombardia : 7.15 Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto ieri sera fra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. L'uomo viaggiava a bordo di un'utilitaria, e i giovani su un'altra Auto. Una delle due vetture -ancora non è stato accertato quale-è entrata contromano sull'innesto della statale provocando lo scontro frontale, avvenuto ...

Auto contromano sulla statale - 6 morti in Lombardia : Dopo lo scontro frontale le due Auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo in provincia di Sondrio

Auto : UnipolSai - in Lombardia 1 ora e 21 minuti al giorno al volante : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Gli Automobilisti lombardi trascorrono 1 ora e 21 minuti al giorno in Auto, a una velocità media di 32,2 chilometri al giorno e percorrendo 43 chilometri al giorno. E mediamente i lombardi trascorrono nella propria vettura 16 giorni l'anno e il venerdì è la giornata in

BLOCCO TRAFFICO A MILANO E IN LOMBARDIA/ Ultime notizie allarme smog - Coldiretti : "Poco verde e troppe Auto" - IlSussidiario.net : BLOCCO TRAFFICO a MILANO e in LOMBARDIA: superati i limiti delle polveri sottili, divieto di circolazione per diesel Euro 4. Le Ultime notizie

Smog - Coldiretti Lombardia : a Milano poco verde e troppe Auto : Secondo Coldiretti Lombardia a favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ogni abitante dispone di 17,9 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31 metri quadrati, spiega Coldiretti regionale, che commenta i dati Istat in occasione ...

Autonomia : Fontana - Lombardia pronta a partire : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - "Bene Di Maio che, in linea con quanto affermato qualche giorno fa da Salvini, dal Veneto ribadisce in modo chiaro e netto l'esigenza di dare l'Autonomia il prima possibile. Un percorso che, proprio in virtù del referendum citato da Di Maio, riguarda direttamente anche l

Lombardia verso Automazione percorso farmaco in ospedale : Lo annuncia l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, intervenuto oggi al Pirellone di Milano a un convegno promosso dalla rivista di economia e politica sanitaria 'Italian Health Policy Brief', Ihpb, ...

Maltempo Lombardia : fiume Adda monitorato a Lodi - albero cade su Auto : Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il Comune di Lodi e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, stanno monitorando l’evoluzione della piena del fiume Adda, che dovrebbe superare la soglia di preallarme, con 90cm sopra lo zero idrometrico, attorno alla mezzanotte di oggi. Lungo i giardini del Passeggio un albero è crollato su automobili in sosta danneggiandole. L'articolo Maltempo Lombardia: fiume Adda monitorato a Lodi, ...

Autonomia : assessore Lombardia - bene Salvini - avanti senza indugi : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - "Le parole odierne del vicepremier Matteo Salvini sul passaggio in Consiglio dei ministri del dossier Autonomia entro un mese mi rassicurano e mi soddisfano. E confermano che quello dell'Autonomia è un obiettivo pienamente condiviso dal Governo del cambiamento con le Re