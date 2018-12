L’Inter dà una severa lezione a Wanda Nara | adesso sì che i nerazzurri hanno uno staff

Ordina un piatto di ostriche da 13 euro - alL’Interno trova una perla che ne vale duemila : "Questo è stato di gran lunga il miglior piatto di ostriche che abbia mai Ordinato", ha scherzato il 66enne americano. A dispetto dei soldi che potrebbe guadagnare, la sua idea è quella di non vendere la perla: "Vorrei tenerla come ricordo della cena originale…” ha detto.Continua a leggere

Icardi-Udinese 1-0 : il capitano delL’Inter scongiura una settimana da incubo e si gusta il rinnovo col “cucchiaio” : Mauro Icardi ha risolto la pratica Udinese, il capitano dell’Inter ha deciso la gara di San Siro con un calcio di rigore calciato alla perfezione Ci ha pensato Mauro Icardi ad evitare una vera e propria settimana da incubo all’Inter. Non vincere questa sera a San Siro dopo il flop in Champions League di martedì, sarebbe stata una disfatta clamorosa per i nerazzurri, con possibili ripercussioni sul futuro della stagione. Ma ...

Google rinnova L’Interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Champions League – Icardi regala una speranza alL’Inter : il gol di Maurito contro il PSV [VIDEO] : Mauro Icardi spiazza Zoet: è dell’attaccante argentino la rete che sblocca il match e porta in parità la sfida di Champions tra Inter e PSV L’Inter e tutti i suoi tifosi hanno vissuto 60 minuti di agonia: il tempo trascorso dalla rete di Lozano, che ha portato in vantaggio il PSV al San Siro dopo 13 minuti di gioco dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League fino alla rete del pareggio dell’Inter è ...

Cassano contro tutti : “il Var è una pagliacciata” - il triste Higuain - Messi alL’Inter e non solo : Antonio Cassano ha parlato del campionato di Serie A, definito come quello tra “scapoli ed ammogliati” per il livello basso secondo FantAntonio Antonio Cassano ci ha abituati ad essere uno senza peli sulla lingua ed anche nelle sue recenti esternazioni sul mondo del calcio, non ha lesinato critiche a chicchessia. L’ormai ex calciatore, ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato del momento della nostra serie A, ...

Personale ATA - una classe emarginata alL’Interno del mondo scuola : Il comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Personale ATA e della sua scarsa considerazione all’interno del mondo della scuola. Personale ATA, una classe ‘emarginata’ nella scuola Quando si parla di scuola, il Personale ATA non viene quasi mai menzionato, eppure svolge una funzione indispensabile all’interno degli istituti scolastici. L’Associazione MSA (comparto scuola) è vicina anche a questa ...

L’Intervista di Elisa a Verissimo : “Amici è stata una delle esperienze più belle della mia vita” (video) : Per la prima volta oggi 24 novembre abbiamo visto Elisa a Verissimo, ospite del programma condotto da Silvia Toffanin per parlare della sua vita e della sua musica. Nella sua grande carriera ha ottenuto ventitré dischi di platino, un disco di diamante e sei dischi d’oro che corrispondono a milioni di copie vendute. Nata a Trieste e cresciuta a Monfalcone, Elisa ha scritto la sua prima canzone a 11 anni, mentre a 13 anni ha iniziato ad ...

Instagram testa una riprogettazione delL’Interfaccia del profilo utente : Instagram è uno dei social network che continuano ad evolversi e l'ennesima conferma ci arriva dal nuovo annuncio fatto nelle scorse ore dagli sviluppatori L'articolo Instagram testa una riprogettazione dell’interfaccia del profilo utente proviene da TuttoAndroid.

Una Vita anticipazioni : SAMUEL inizia a riprendersi dalL’Intervento ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato dei problemi di salute di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo assisterà infatti ad un bacio tra la fidanzata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben de Eguia) e, al termine di una colluttazione fisica con lui, avrà la peggio poiché sbatterà inavvertitamente la testa sullo spigolo di un tavolino. A seguito dell’ascesso ...

Roma. Il Tmb a Guidonia - una discarica a Riano e via L’Interdittiva antimafia : così Cerroni punta a riprendersi la ‘monnezza’ : Guidonia, Rocca Cencia e non solo: adesso il ‘Supremo’ torna in gioco. Su tutta la linea. Non che fosse mai uscito dalla partita, sia chiaro. Ma ora che “non è più mafioso”, assolto con formula piena dal Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti, il 92enne Manlio Cerroni può riprendere a pieno diritto a recitare un ruolo di influenza preminente nella politica romana e laziale sul tema a lui più ...

Emicrania - una nuova cura ‘spegne’ L’Interruttore del dolore : “Si apre una nuova era per la cura dell’Emicrania”. Piero Barbanti, direttore dell’Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma definisce così un nuovo farmaco per la prevenzione dell’Emicrania episodica e cronica che, dopo essere stato approvato in Usa, a breve dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. L’esperto, intervenuto sul tema in occasione del Congresso della ...

Eto’o “scopre” di avere una figlia di 18 anni : causa di paternità contro l’ex calciatore delL’Inter : Samuel Eto’o padre di una 18enne? Una ragazza ha intrapreso vie legali per dimostrare la paternità dell’ex Inter Una ragazza di 18 anni ha intentato una causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la ragazza avrebbe le prove biologiche della paternità e dunque il giudice ha ammesso la sua richiesta nei confronti del calciatore che al momento gioca in ...

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con L’Inter serve una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...

‘Una Vita’ : addio a Cayetana Sotelo Ruz! L’Intervista a Sara Miquel… : Oggi e domani (30 e 31 ottobre) assistiamo all’ultima puntata di Una vita in cui compare il personaggio di Cayetana Sotelo-Ruz, che ha tenuto banco sin dall’inizio della telenovela. Ne parliamo con colei... L'articolo ‘Una Vita’: addio a Cayetana Sotelo Ruz! L’intervista a Sara Miquel… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.