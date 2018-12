Serie tv | «Butterfly» | è ora di parlare dei bambini transgender

Butterfly - Serie su bimbo trans - in arrivo in Italia : prime polemiche : Butterfly, una contestatissima mini serie tv dedicata ad una famiglia alle prese con un figlio undicenne proteso al cambio di sesso, è in arrivo in Italia. A partire da dicembre sarà trasmessa da Fox.Il drama racconta, attraverso tre puntate da 55 minuti ciascuna, la storia di un bambino (Max) che vuole diventare una bambina (Maxine) e di una famiglia che lotta per conoscere il modo migliore per affrontare la transizione sessuale del figlio.Il ...