Sci | in Alta Badia vince Hirscher | sesto successo consecutivo

Sci alpino - lunedì il gigante parallelo in Alta Badia : in gara Moelgg e De Aliprandini : Sulla Gran Risa è la volta del gigante parallelo, per l’Italia in gara Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini Il gigante parallelo dell’Alta Badia è già diventato un appuntamento tradizionale della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Il lunedì della Gran Risa è il momento delle sfide dirette, alla quale prendono parte i primi 16 della startlist del gigante, i primi quattro della startlist generale e, a scalare, i primi 12 ...

Sci - Coppa del mondo : slalom gigante Alta Badia - vince Hirscher. 7° De Aliprandini : Non c'è storia in Alta Badia: Marcel Hirscher in 2.32.29 vince con enorme vantaggio, 2 secondi e 53 centesimi, lo slalom gigante di Coppa del mondo. Numeri impressionanti per il campione austriaco: si tratta della sua sesta vittoria consecutiva sulla pista Gran Risa dal 2013, il 30esimo successo in questa disciplina ed il 61esimo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Alta Badia 2018 : le dichiarazioni degli azzurri. De Aliprandini : “Nella seconda manche ho rischiato e ce l’ho fatta” : Un Luca De Aliprandini dalle grandi rimonte. Nel gigante in Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, l’atleta nostrano si è esibito infatti in una seconda manche pazzesca, conclusa con il miglior tempo, e classificandosi in settima posizione nel computo totale dopo che nella prima aveva chiuso solo 28esimo. L’azzurro è riuscito a fare la differenza grazie ad un atteggiamento più aggressivo e l’aver guadagnato 21 ...

Sci alpino – Gigante in Alta Badia : dominio pazzesco di Hirscher - strepitosa rimonta di De Aliprandini : De Aliprandini, mezzo miracolo in Alta Badia: da 28° a settimo con il miglior tempo della seconda manche. Hirscher, dominio pazzesco: vince con 2″53 su Fanara e torna re della Coppa Come in Val d’Isère, anzi molto meglio. Luca De Aliprandini compie un mezzo miracolo sulla Gran Risa e il suo gesto al traguardo la dice lunga su quanto desiderasse una gara del genere. L’azzurro chiude settimo nel Gigante centrando il miglior ...

Sci alpino - l’alieno Marcel Hirscher sbarca in Alta Badia. Sesto successo di fila sulla Gran Risa - grande rimonta di De Aliprandini : Un extraterrestre è sbarcato in Alta Badia. E’ Marcel Hirscher, fenomeno austriaco che continua a dominare con una superiorità disarmante e spaventosa nei confronti degli avversari. Nessuno riesce neppure ad avvicinarsi o ad impensierirlo. Oggi il campione olimpico ha surclassato la concorrenza aggiudicandosi per la sesta volta consecutiva il gigante dell’Alta Badia, Grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. sulla Gran ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher vuole la sesta - gli italiani per la rimonta disperata : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo 2018/19. Sulla splendida cornice della Gran Risa Marcel Hirscher, dominatore della prima manche, vuole la sesta vittoria consecutiva sulla pista dolomitica e si è già costruito un bel margine di vantaggio per raggiungere l’obiettivo. La prima manche ha visto l’austriaco rifilare 94 centesimi a Mats Olsson e un secondo ...

Sci alpino – Gigante Alta Badia : Hirscher comanda la prima manche - Moelgg migliore azzurro : Super Hirscher nella prima manche del Gigante in Alta Badia. Moelgg è il migliore degli azzurri La Gran Risa si gode le magie di uno dei più grandi campioni della storia dello sci alpino: Marcel Hirscher, vincitore delle ultime sette Coppe del mondo, dà spettacolo in Alta Badia dominando la prima manche del Gigante con 94 centesimi di vantaggio sul secondo, Matts Olsson, e un secondo netto sul terzo, la sorpresa Marc Odermatt, partito ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher demolisce tutti nella prima manche. Italia a picco - azzurri disastrosi : Ennesima lezione di Marcel Hirscher nella prima manche del Gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il campione austriaco, che è reduce da cinque successi consecutivi sulla Gran Risa, ha messo in scena il suo primo capolavoro di giornata, dominando la scena e pennellando curva dopo curva su un tracciato, come sempre, particolarmente ghiacciato e ripido. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : mostruoso Hirscher - al comando nettamente : Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell’Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi ...

Sci alpino – Tutto pronto per il Gigante in Alta Badia : Moelgg primo azzurro dal cancelletto : Gigante in Alta Badia, si parte alle 10 sulla Gran Risa: apre il tedesco Luitz, il primo azzurro è Moelgg con il 9, a Tonetti e De Aliprandini il 17 e il 18 Dopo gli appuntamenti in Val Gardena, le montagne italiane continuano ad essere protagoniste con il Gigante della Gran Risa, in Alta Badia. Apre le danze alle ore 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1, la seconda manche è alle 13) il tedesco Stefan Luitz, subito dopo tocca a Henrik ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : Hirscher per dominare - l’Italia punta su Tonetti : Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell’Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi ...