Weekend per i bambini in Abruzzo | ecco dove

Oroscopo del secondo Weekend di dicembre : periodo importante per l'Ariete : Proseguono le giornate all'interno del mese di dicembre e l'Oroscopo non può che portare buone notizie ad alcuni dei 12 segni zodiacali. Alcuni avvertiranno lo stress del lavoro e si sentiranno quasi succubi dell'ansia pre-natalizia, ma la situazione migliorerà sicuramente. l'Ariete dovrà prepararsi ad affrontare uno dei suoi periodi più importanti, così come Cancro e Leone potranno organizzarsi per scoprire nuove emozioni sull'ambito ...

Sciopero Autostrade - rischio disagi nel Weekend prenatalizio : Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia, che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi,. I sindacati hanno infatti proclamato ...

Weekend da brividi : previsioni del tempo per il 15 e 16 dicembre : Weekend all’insegna di neve e temperature da brividi. Stando alle previsioni del team del sito www.iLMeteo.it, infatti, questo fine settimana sarà contraddistinto da un clima rigido, quanto meno al Nord, e dall’arrivo della neve in pianura. In particolare, sabato il maltempo interesserà le regioni adriatiche e il Sud con neve a quote via via più basse, mentre sul resto delle regioni il sole sarà prevalente anche se farà ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Weekend : forte maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

DayZ ha finalmente lasciato l'accesso anticipato ed è giocabile gratuitamente per tutto il Weekend : Come vi avevamo preannunciato, DayZ ha finalmente lasciato l'accesso anticipato ed è giocable gratuitamente questo fine settimana.Bohemia Interactive offrirà un weekend di gioco gratuito per DayZ proprio per festeggiare il suo lancio dopo cinque anni di sviluppo in Early Access.Come segnala VG247.com, da ora fino al 17 dicembre, potrete provare DayZ gratuitamente tramite Steam.Read more…

Oroscopo di domani 15 dicembre : ottimo inizio Weekend per gli 'arietini' - Leone in crisi : L'Oroscopo di domani 15 dicembre 2018 è pronto a dare info e consigli sulla giornata di sabato. In questo frangente l'Astrologia sarà applicata al primo giorno di questo weekend che, come da titolo, interessa i soli segni della prima sestina zodiacale. Dite la verità, stuzzica la curiosità di conoscere in anteprima come saranno le stelle riguardo i settori legati all'amore e al lavoro? Bene, vi diciamo subito che domani, visto il cielo astrale ...

Oroscopo Weekend dal 14 al 16 dicembre : emozioni per la Vergine - passione per l'Ariete : L’Oroscopo del weekend dal 14 al 16 dicembre riserva tante sorprese ai segni zodiacali. Con l’avvicinarsi delle festività di Natale quasi tutti i segni si focalizzeranno sui regali e l'organizzazione del cenone e del pranzo. In fondo manca davvero poco. Vediamo allora cosa le stelle hanno in serbo. Intimità per il Toro, voglia di fare per il Leone Per l’Ariete sarà un weekend interessante in cui la parola d’ordine rimane 'dare il massimo' in ...

Roma : mostre - eventi e appuntamenti per il Weekend : Al Museo di Zoologia Scienza divertente. Fossili e tracce del passato sabato 15 dicembre alle 15.30 " 17.30, alla ricerca di fossili, ossa e scheletri all'interno di uno scavo paleontologico per ...

Dal 2024 Super Champions nel Weekend e campionati il mercoledì ? : Da Sport Bild , giornale tedesco, rimbalzano ancora voci di una futura Champions che si giocherà sabato e domenica, spostando i campionati al mercoledì. In realtà niente di nuovo. Se ne parla da quasi 3 ...

Occhi al cielo nel Weekend : incontro ravvicinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

La Bild rilancia : la Uefa prepara il progetto per la Champions nel Weekend : Champions League il sabato e la domenica, campionato a metà settimana: potrebbe essere questo il futuro del calcio europeo. L'articolo La Bild rilancia: la Uefa prepara il progetto per la Champions nel weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Temperature in ulteriore calo - FREDDO fino a venerdì. Per il Weekend previsto rialzo termico : Roma - Aria più fredda in arrivo da nord ha abbassato le Temperature di alcuni gradi su buona parte della Penisola con valori minimi della notte scivolati fino a 0° o leggermente al di sotto in Valpadana e nelle valli del Centro. Si tratta dell'inizio di quella fase di stampo più invernale di cui vi avevamo parlato e che durerà fino alla giornata di venerdì. Nell'arco di questi giorni avremo anche a che fare ...

Superbike - Mondiale 2019 : arriva la gara sprint - come funzionerà la novità? Il regolamento e come cambia il Weekend : Il Mondiale Superbike 2019 sarà caratterizzato da una grande novità, in ogni weekend di gara non si disputeranno più soltanto due gare (una al sabato e una la domenica) ma ben tre prove. Si è dunque aggiunta una terza competizione che si correrà la domenica mattina e che sarà denominata gara Tissot Superpole ma come funzionerà questo evento che riempirà ulteriormente il fine settimana? Si tratterà di una prova sprint di dieci giri che assegnerà ...

Superbike. Cambia il format del Weekend nel 2019 : Da quattro a tre sessioni di prove libere Il venerdì si ritorna a due turni di prove libere per il WorldSBK. Nessuna modifica al WorldSSP600, mentre il WorldSSP300, data la numerosità degli iscritti, ...