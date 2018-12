Sistri | software lento e troppi contenziosi | si torna alle bolle in pdf Ora 26 tecnici

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 dicembre 2018) Sono 26informatici specializzati. Molti di loro lavorano – di fatto – per il ministero dell’Ambiente dal 2010. Conoscono vita, morte e miracoli del trasporto dei rifiuti in tutta Italia: le ditte, i tir, i siti, le tonnellate scaricate, la qualità e la composizione delle b, i codici. Dal negozio alla discarica. Hanno imparato perfino i nomi dei camionisti, e quanto tempo ci mettono a percorrere un determinato tragitto. E sono in grado di controllare quel che accade in tutta Italia, da “remoto”, dal loro ufficio di Roma. Un centro operativo di alta specializzazione che dal 1 gennaio verrà smantellato dopo la decisione del ministro Sergio Costa di cancellare il(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Ilideato per arginare il dilagare delle eco-mafie e dei disastri ambientali, pagato profumatamente a Selex Service Management, società ...