Come e quanto l' Ue scommette sull' intelligenza artificiale

Julia Roberts rivela : 'Sei una brava attrice se sai dimostrare quanto sei vulnerabile Come donna' : A breve nei cinema nel film 'Ben in back', la star si racconta su 'F': 'Ho rughe e occhiaie, ma le offerte di lavoro non mancano'

Trasporti e logistica - quanto inquinano e Come inquinare meno : Vi siete mai chiesti quanto costi davvero il vostro food delivery a casa? quanto costi a tutti – alla comunità come alla sostenibilità ambientale del pianeta – un qualsiasi prodotto vi venga consegnato in giornata a casa o in ufficio? Nel 2018 il trasporto merci su gomma raggiunge in Italia i 167,5 miliardi di tonnellate per chilometro, rappresentando l’86,5% della logistica (rispetto al 76,4% in Europa) secondo i dati Eurostat. Oltre al prezzo, ...

Honda Cr-V Hybrid : ecco com'è - Come va e quanto costa : ... in quella Eco che è attenta all'efficienza generale e, infine, in quella Sport con la quale la Cr-V sfodera una personalità quasi grintosa. La sobrietà non penalizza la naturalezza di guida Abbiamo ...

Entro dicembre 2018 la carta d’identità sarà solo elettronica : quanto costa e Come richiederla : Entro fine la fine di questo mese, dicembre 2018, la carta d’identità sarà solo elettronica. Significa che i nuovi documenti di riconoscimento saranno rilasciati soltanto in formato elettronico, mentre quelli cartacei saranno limitati ai casi urgenti indicati dal ministero dell’Interno, come motivi di salute, viaggio, concorsi, consultazione elettorale. In ogni caso, le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla ...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen dà spettacolo : la chioma è grande quanto la Luna piena : Mancano ormai pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da ora la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa appare grande quanto la Luna piena. E’ un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla ...

La Cometa di Natale dà spettacolo : la chioma è grande quanto la Luna piena : Mancano ormai pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da ora la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa appare grande quanto la Luna piena. E’ un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla ...

Cicciolina disperata : "Senza il vitalizio non so Come pagare le bollette - ecco con quanto vivo" : Tempi duri per l'ex pornostar e parlamentare Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina: dopo il taglio del vitalizio al quale aveva diritto come parlamentare, l'ex icona del mondo dell'hard ...

Entro fine mese la carta d'identità sarà solo elettronica : quanto costa e Come richiederla : Entro il mese di dicembre 2018, le carte di identità saranno rilasciate soltanto in formato elettronico: ecco i dettagli e i...

Cicciolina in crisi : 'Non so Come pagare le bollette'. Vitalizio tagliato - quanto prende ora : FUNWEEK.IT - Cicciolina in un'intervista radiofonica ai Lunatici riporta alla ribalta il caso dei vitalizi dimezzati a tanti vip e personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Ilona Staller...

Pensione - Come guadagnare anni di anticipo sull'assegno : quanto costa riscattare la laurea : Una strada sempre valida per anticipare l'arrivo della Pensione è il riscatto della laurea , anche se quando si passa a esaminare i costi le buone notizie finiscono. In termini di contributi da ...

Arriva il riscatto flessibile della laurea per anticipare la pensione : Come funziona e quanto costa : Riscattare la laurea per anticipare la pensione ma decidendo quanto versare: questo sembra essere l'obiettivo del governo che vuole introdurre un riscatto 'flessibile' degli anni universitari, per andare incontro ai lavoratori che vorrebbero accumulare più anni di contributi ma ritengono troppo alto il costo del riscatto. Ecco come potrebbe funzionare e quanto costerebbe.Continua a leggere

Bonus bebè 2019 : quanto spetta e Come chiederlo - novità e regole : Dopo le polemiche per il mancato inserimento della sua proroga in Legge di bilancio, il Governo aveva assicurato che sarebbe stato inserito nel Decreto fiscale collegato alla Manovra, e così è stato: il Bonus bebè 2019 è contenuto nel Decreto Fiscale, approvato con l’emendamento Omnibus in Commissione Finanze del Senato nella nottata del 26 novembre e giunto poi in Aula. Anche i bimbi nati nel 2019 insomma avranno il loro Bonus. Ci sono dunque ...

Dimmi Come cammini - e ti dirò quanto vivrai : lo dice la scienza : Dimmi come cammini e ti dirò quanto vivrai: secondo un recente studio proveniente dalla California, c'è una stretta relazione tra salute e camminata.

PosteMobile Creami Extra WoW 50 Giga : quanto costa - Come si attiva : PosteMobile Creami Extra WoW 50 Giga è la nuova tariffa dell’operatore virtuale su reti Wind, per i nuovi clienti, con chiamate ed SMS illimitati e 50GB in 4G a 9,99€ al mese. Creami Extra WOW 50GB è l’offerta ricaricabile, disponibile esclusivamente online, che offre credit illimitati per chiamate, SMS e 50GB (corrispondenti a 51200 credit) per navigare in Internet al costo di 9,99€ al mese. L’offerta può essere richiesta ...