Morì cadendo dal balcone in Spagna | i due amici condannati a sei anni

Morì cadendo da balcone - condanne 6 anni : 19.49 Sono stati condannati a 6 anni ciascuno i due giovani aretini che erano a processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni, precipitata dal 6° piano di un hotel a Palma di Maiorca nel 2011. I giudici di Arezzo li hanno condannati a 3 anni per tentata violenza e altri 3 per morte in conseguenza di altro reato. Secondo l'accusa, la giovane cadde dal balcone cercando di sfuggire a un tentativo di stupro dei due ...