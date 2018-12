Divario tra Nord e Sud | tutti i numeri

La violenza sulle donne in Italia si esercita anche attraverso il Divario salariale : di Maurizio Donini Secondo alcuni dati diffusi, parrebbe che la violenza contro le donne sia un fenomeno in forte calo. La notizia ha destato notevole stupore, ma se non ho usato il termine femminicidio un motivo c’è. Già sul metodo di calcolo del fenomeno ci sarebbe da discutere, ma la violenza contro le donne può essere esercitata in molteplici maniere e non solo tramite un omicidio. Recentemente Asia Bibi è stata assolta da tutte le accuse ...