L' Alzheimer può essere trasmesso? Se ne torna a parlare

Attenzione all’igiene orale : ecco come la parodontite - l’infezione delle gengive - può innescare l’Alzheimer : L’esposizione a lungo termine ai batteri della parodontite, un’infezione delle gengive comune e prevenibile, provoca l’infiammazione e la degenerazione dei neuroni nei topi in maniera simile agli effetti dell’Alzheimer sugli umani, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’University of Illinois at Chicago. I risultati, pubblicati su PLOS ONE, suggeriscono che la parodontite, la malattia infiammatoria e distruttiva che colpisce le strutture ...