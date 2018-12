Cassazione | lo scudetto del 2006 resta all' Inter Respinto il ricorso della Juventus

ilgiornale

: Calciopoli, game over: la Cassazione respinge il ricorso Juve sullo scudetto 2005-2006 all'Inter - FcInterNewsit : Calciopoli, game over: la Cassazione respinge il ricorso Juve sullo scudetto 2005-2006 all'Inter - Gazzetta_it : Ultimo #no alla #Juve, la Cassazione respinge il ricorso sullo scudetto 2006 assegnato all'#Inter… - SkySport : ? #UltimOra #Inter Rimane ai nerazzurri lo scudetto 2005/2006 La Cassazione respinge il ricorso della #Juventus #SkySport -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Lodel, quello che spregiativamente i tifosichiamano "di cartone",all'. Lo ha deciso la Corte di, che haildel club bianconero relativo alla richiesta di revocare quelloai nerazzurri e di non assegnare il titolo per il campionato 2005/. Con una sentenza depositata oggi, i giudici delle sezioni unite civili hanno confermato la pronuncia, risalente al 2016,Corte d"appello di Roma, che dichiarò il "difetto assoluto di giurisdizione" sulla vicenda. In altre parole di quel famigerato capitolocomplessa vicenda di Calciopoli era competente solo l'ordinamento sportivo.Lovenne assegnato all"(terza classificata) dopo che scattarono i provvedimenti disciplinari frutto dell'inchiesta sullo scandalo "Calciopoli". La Juve, prima in classifica, benne retrocessa in serie B e il Milan ...