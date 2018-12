The First Tree - recensione

The First serie tv : al cinema gratis i primi due episodi solo il 18 dicembre : I primi due episodi della serie tv The First con Sean Penn saranno proiettati al cinema con ingresso gratuito solo martedì 18 dicembre in sale selezionate. Ecco di seguito trama, info sul telefilm e quando va in onda. The First serie tv: al cinema gratis i primi due episodi solo il 18 dicembre Dopo l’enorme successo di pubblico e critica internazionale, arriva anche in Italia in esclusiva su TimVision dal 19 dicembre la serie ...

The First sbarca in Italia su TimVision dal 19 dicembre : nel cast anche Sean Penn : Dopo il successo di pubblico e critica internazionale, arriverà in Italia in esclusiva su TimVision da mercoledì 19 dicembre la serie evento The First, creata dallo showrunner di House of Cards, Beau Willimon. Nel cast anche il due volte premio Oscar ed ex bad boy di Hollywood Sean Penn. Prima che sia disponibile sul servizio di streaming, però, le prime due puntate si possono vedere in trenta cinema Italiani il 18 dicembre alle ore 20.00 in ...

L'ispirato The First Tree è in arrivo su console questo mese : Come riporta Gematsu, The First Tree: console Edition sarà lanciato in digitale per PlayStation 4, Xbox One e Switch il 30 novembre in Nord America, Europa e Giappone a $ 9,99, ha annunciato lo sviluppatore David Wehle.Per chi non lo sapesse, la versione per PC di The First Tree è stata lanciata via Steam a settembre 2017.Ecco una panoramica del gioco, tramite David Wehle:Read more…

Presto uscita per The Last of Us 2? Sony parla del futuro dei giochi first party : Sony nel proprio catalogo ha in programma alcuni lanci legati a titoli di grande successo, come l'attesissimo The Last of Us 2. Di recente infatti è stato pubblicato un nuovo post suPlayStation Blog dove in effetti Sony ha confermato che gli sviluppatori first party sono al lavoro per curare i dettagli di The Last of Us 2, ma anche di altri giochi come Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams. Per adesso però questa è l’unica notizia ...