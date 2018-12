Giuseppe Conte | Matteo Renzi | ' Da lui ricevevamo messaggi con i complimenti al Pd'

Giuseppe Conte ha in mano le sorti del governo - il retroscena e quelle voci su Salvini e Di Maio : La soluzione tecnica è pronta ma spetterà alla politica decidere su come muoversi, ha sostenuto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Lega e M5s attendono le mosse del presidente del Consiglio. ...

Giuseppe Conte - il diktat a Giovanni Tria : 'Chi devi far fuori' - caos al governo : E' opinione diffusa che una volta varata la manovra il ministro dell'Economia Giovanni Tria verrà 'giubilato' dal governo. Ma prima di lui, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano , c'è un altro uomo che deve lasciare il ministero: si tratta del capo di gabinetto ...

I “messaggini” di Giuseppe Conte per complimentarsi con Matteo Renzi : In un'intervista a Vanity Fair, Matteo Renzi ha raccontato: "Conte me lo ricordo, quando ci mandava i messaggini tutto Contento e entusiasta delle riforme che facevamo, della Buona Scuola, del referendum… A suo tempo, nel 2015, aveva tutta un’altra posizione sullo sforzo riformatore del Governo Renzi. È legittimo cambiare idea, specie se ti offrono incarichi importanti. Io penso che le idee valgano più delle poltrone".Continua a leggere

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio offrono all'Europa la retromarcia sulle pensioni : Conte l'ha difeso, definendolo dinanzi ai sindacati 'una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale'. Il vicepremier grillino ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Il rigore dell’Ue favorisce l’instabilità - va superato” : In vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera e si sofferma soprattutto sulla trattativa con Bruxelles sulla Manovra: "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l’instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope".Continua a leggere

Giuseppe Conte contro il "rigorismo miope dell'Europa" : Giuseppe Conte parla alla Camera prima del Consiglio europeo del 13-14 dicembre. "Occorre - afferma - superare un rigorismo miope che pretende di combattere un'instabilità con misure che finiscono per favorirla. L'Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio".Il premier spiega: "Al Consiglio europeo si dovrà tenere in considerazione l'orizzonte politico di un'Europa in rapida evoluzione, ...

Giuseppe Conte - lo schiaffo Jean Claude Juncker : così il burocrate umilia ancora l'Italia : Sulla manovra la vera partita del governo si apre al Senato la settimana prossima. Tutto dipenderà dall'esito della trattativa Roma-Bruxelles che non sarà per nulla scontato, a partire dal fatto che ...

Concerto Sfera Ebbasta - Giuseppe Conte accusa : “Venduti 1000 biglietti in più della capienza” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Corinaldo (Ancona), svela alcuni particolari riguardanti la tragedia verificatasi nella discoteca Lanterna Azzurra: per il Concerto di Sfera Ebbasta sono stati venduti oltre 1400 biglietti, ma il locale ha una capienza massima di circa 400 posti.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Giuseppe Conte fa fuori Giovanni Tria - il retroscena. Ministro assente al vertice - 'di lui non c'era bisogno' : 'Del Ministro dell'Economia non c'è bisogno'. Così Giovanni Tria è stato fatto fuori, letteralmente, dal vertice a Palazzo Chigi sulla manovra . Più chiaro di così: il tecnico è un corpo estraneo, con un piede fuori dal ...

Giuseppe Conte "incorona" Haftar per tutelare gli interessi italiani in Libia : Se non è una "incoronazione", ci assomiglia molto. Roma ha trovato il "Gendarme" libico delle frontiere esterne: il generale Khalifa Haftar. Una investitura che trova il consenso degli Stati Uniti. Per la terza volta in 36 giorni, l'uomo forte della Cirenaica è "sbarcato" in Italia. La terza visita è iniziata mercoledì, quando il generale ha incontrato a Roma l'ambasciatore Usa a Tunisi, Daniel Rubinstein, che ...

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Giuseppe Conte risponde (piccato) a Boccia di Confindustria : “Il negoziato lo conduco io - ho le idee chiare” : La difesa a casa propria è sempre legittima? “A certe condizioni“. Il suggerimento provocatorio di Vincenzo Boccia? “Sono io che conduco il negoziato, ma credi di avere le idee chiare”. Il declassamento di Fitch? “Non conosce la proposta all’Europa, si ricrederà”. L’ipotesi delle dimissioni di Tria? “Non c’è nessun motivo”. La vendita dei beni del Tesoro per evitare la procedura ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...