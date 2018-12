Uomini e Donne oggi | due ospiti molto speciali al Trono Over

Uomini e Donne Over - Gemma vicina a Ida dopo Riccardo : la dedica all’amica : Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo la rottura con Riccardo: la dedica della Galgani sui social La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea dopo Temptation Island. I due protagonisti di Uomini e Donne, durante l’ultima registrazione del Trono Over, hanno dichiarato ufficialmente e pubblicamente di aver […] L'articolo Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo Riccardo: la dedica ...

Uomini e Donne debutta in prima serata : ma Maria De Filippi non ci sarà : L'anticipazione l'aveva data Chi, ma davidemaggio.it ha rivelato i dettagli. Uomini e Donne è pronto ad approdare nella prima serata di Canale 5: non una, ma almeno 4-6 puntate dedicate al dating show ...

Uomini e Donne - la puntata di oggi 11 dicembre : Angela si infuria con la De Filippi : oggi pomeriggio, 11 dicembre 2018, andrà in onda alle 14.45 su Canale 5 il secondo appuntamento dedicato al Trono Over. Dopo le vicende viste ieri con i sentimenti ritrattati di Gemma Galgani nei confronti di Paolo, oggi si tornerà a parlare di Angela Di Iorio....Continua a leggere

Uomini e Donne news : Claudio Sona stanco degli insulti sul web coinvolge la polizia : Uomini e Donne news, Claudio Sona stanco delle offese sul web lancia una petizione: l’iniziativa per fermarli coinvolge la polizia Sempre più spesso si legge di persone più o meno note prese di mira sui social da parte di profili falsi e non facilmente identificabili. Il cyberbullismo e l’odio che spopola sul web colpisce spesso […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudio Sona stanco degli insulti sul web coinvolge la polizia ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Ida Platano scioccata da Riccardo : Ida Platano e Riccardo Guarnieri svelano perchè si sono lasciati a UeD Un ritorno inatteso rattristerà il pubblico di Uomini e Donne oggi. Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over vedrà tornare nel salotto di Maria De Filippi Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, in base alle anticipazioni di Wittytv, ammetterà di non essere più insieme. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sveleranno perchè si sono lasciati. La dama di Brescia ...

Uomini e donne : Nilufar sbotta contro una nonna su Instagram che dà del cor***o a Giordano : Non c'è pace per i protagonisti di Uomini e donne, i quali spesse volte sono 'vittime' di attacchi del tutto ingiustificati sul mondo social, dove continuano ad essere moltissimi gli haters che sfogano il loro odio e la loro frustrazione nei confronti di personaggi famosi. L'ultima in ordine di tempo è stata la coppia composta da Nilufar e Giordano, i quali in queste ore hanno dovuto fare i conti con l'attacco da parte di una nonna che su ...

Uomini e Donne - Nilufar furiosa : “Giordano cornuto”? La Addati sbotta (Video) : Uomini e Donne, Nilufar Addati difende il fidanzato: “Giordano cornuto”? L’ex tronista perde la pazienza e si sfoga Serata di studio interrotta a causa di un battibecco accesso con un utente: è questo quello che è successo ieri a Nilufar Addati. A raccontare bene la vicenza è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar furiosa: “Giordano cornuto”? La Addati sbotta ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma Galgani conferma il suo interesse per Rocco Fredella : La puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 10 dicembre su Canale 5 ha confermato il passo indietro di Gemma Galgani nei confronti di Paolo Marzotto. La dama ha dichiarato di non provare alcuna attrazione fisica per il cavaliere e di non voler proseguire gli incontri con lui. La discussione in studio è divampata in merito all'importanza dei baci e successivamente è arrivato il momento di una nuova confessione da parte ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari contro Angela Di Iorio : "Cerca un uomo bancomat" : Dopo l'acerrima nemica Gemma Galgani, ex compagna di Giorgio Manetti, l'ex vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha trovato un nuovo bersaglio in Angela Di Iorio del trono Over.Ha dichiarato l'ex moglie di Chicco Nalli a Uomini e Donne Magazine: Io rispondo, come ho già detto in studio, che per me Angela è un’arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare. Ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Luigi confessa : 'Avrei voluto baciare Giorgia' : Proseguono le registrazioni su Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, e nella registrazione avvenuta il 7 dicembre sono successe cose molto interessanti e per certi versi inaspettate. In questi giorni sul sito web ''Il Vicolo delle News'', sono state rilasciate le ultime Anticipazioni su quello che succederà nelle prossime settimane relativamente al trono classico, che vede impegnati alla ricerca dell'amore i tronisti Ivan, Andrea, ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari violentissima : 'Sapete cosa fa Angela Di Iorio con gli Uomini?' - cala il gelo : Parole durissime di Tina Cipollari che terremotano Uomini e Donne , il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nel mirino ci finisce Angela Di Iorio , sua nuova nemica al trono over. 'Io rispondo, ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 dicembre : tornano Ida e Riccardo - lei lo critica (Video) : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5, e nella puntata di domani 11 dicembre verrà trasmessa la seconda di questa settimana, decisamente molto attesa dal pubblico. E in queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, sono state fornite le primissime Anticipazioni su quello che succederà nel corso della puntata che vedremo in onda domani, la ...

Uomini e donne - Tina Cipollari contro Angela Di Iorio : «Arrampicatrice sociale in cerca di un uomo bancomat» : 'Io rispondo, come ho già detto in studio, che per me Angela è un'arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare', dopo Gemma ...

Uomini e Donne gossip - Jennifer spiazza ancora Ivan : le ultime parole su Instagram : Uomini e Donne, Jennifer Casula sta fingendo con Ivan Gonzalez? I dubbi del tronista A Uomini e Donne Ivan Gonzalez ha grossi dubbi sulla corteggiatrice Jennifer Casula. Sin dalle prime esterne infatti il tronista ha affermato di non avvertire interesse da parte di Jennifer. Pensa, in sostanza, che la ragazza sia nel programma solo per […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Jennifer spiazza ancora Ivan: le ultime parole su Instagram ...