Manovra | Di Maio a imprese | e-fattura piû soft | stand by sanzioni

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della mano vra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...

Manovra - Di Maio a aziende : “Paghiamo 50% dei debiti della pa. E investiamo su centinaia di nuove infrastrutture” : “Infrastrutture per me è una bellissima parola. A partire da quelle digitali che sono le autostrade del futuro e sono strategiche per l’Italia come le autostrade negli anni 60 per lo sviluppo economico”. Nel giorno in cui la Manovra si avvia a ottenere il via libera definitivo della Camera, il vicepremier Luigi Di Maio sul Sole 24 Ore scrive una lettera aperta agli imprenditori italiani per “raccontare le misure per le ...