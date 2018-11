Alzheimer | il linguaggio alterato è un sintomo da non trascurare

dilei

: Alzheimer, il linguaggio alterato è un segnale inconfondibile del suo inizio @LaStampa - filobusbus : Alzheimer, il linguaggio alterato è un segnale inconfondibile del suo inizio @LaStampa - annaardissone : Alzheimer, il linguaggio alterato è un segnale inconfondibile del suo inizio @LaStampa - Infermiere_line : #Alzheimer, il linguaggio alterato è un segnale inconfondibile del suo inizio @lastampasalute | #ECM -

(Di martedì 20 novembre 2018) Ilè undell’che non andrebbe trascurato e che può aiutarci nella lotta a questa malattia. Lo svela una nuova ricerca scientifica che mette in luce i campanelli d’allarme di una patologia ancora poco conosciuta. Negli ultimi anni gli studi hanno evidenziato l’esistenza di alcuni sintomi che si verificano prima che il male venga diagnosticato e che possono essere fondamentali per rallentare la sua evoluzione. L’, svelano i ricercatori, viene anticipato da alcuni segnali che spesso ci sfuggono, ma che sono molto importanti. Fra questi c’è un’alterazione dei, che si manifesta prima che il cervello subisca danni permanenti che portano alla demenza. La scoperta arriva da uno studio tutto italiano, realizzato dagli esperti dell’Università di Bologna e dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio ...