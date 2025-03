Dilei.it - Svelato il Re più ricco d’Europa (no, non è Carlo d’Inghilterra)

Reè indubbiamente il sovrano europeo più famoso ma non di certo il più. Il figlio dell’amata Regina Elisabetta può contare sicuramente su una considerevole fortuna ma dalla cifra irrisoria rispetto a quella di un suo vicino europeo. Il monarca piùproviene infatti da un posto piuttosto inaspettato: il Lussemburgo. Nonostante sia il settimo paese più piccolo, il suo monarca, il Granduca Henri, che entro il 2025 abdicherà, può contare su patrimonio stimato di circa 4 miliardi di dollari.Il Re piùè Henri di Lussemburgo: il suo patrimonioPiccolo ma potente, il Lussemburgo è una delle nazioni più ricche, e la sua famiglia reale è altrettanto ricca. Come riporta il New York Post, in qualità di monarca regnante, il Granduca Henri di Lussemburgo, 69 anni, ha accumulato una fortuna incredibile da quando è salito al trono.