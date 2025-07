Peso Osagie agli Europei | In Norvegia darò tutto

L’attenzione si accende in Norvegia, dove i giovani talenti italiani sono pronti a brillare agli Europei under 23 di Bergen. Tra i convocati, spiccano Vivian Osagie e Nicolò Cornali, due promesse dell’atletica reggiana che si preparano a conquistare il palcoscenico europeo. Con il supporto di tecnici qualificati, questi atleti promettono emozioni e grandi risultati. La loro avventura sta per cominciare: il mondo sportivo italiano è pronto a tifare forte!

Il vice direttore tecnico delle nazionali giovanili della Fidal, Tonino Andreozzi, ha diramato la lista dei convocati ai campionati europei under 23 di Bergen (Norvegia), dal 17 al 20 luglio. E per l' atletica reggiana spiccano i nomi di Vivian Osagie, 21enne pesista della Self Montanari e Gruzza e di Nicolò Cornali 22enne mezzofondista dell'Atletica Reggio: la prima è allenata da Luca Coscelli, il secondo, che correrà i 10.000 metri in pista, da Vehid Gutic. Cornali è figlio d'arte, con i genitori Yuri Cornali e Silvia Riccò ottimi atleti di duathlon e triathlon. Nel 2021 Nicolò partecipò ai campionati europei juniores di cross.

