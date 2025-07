Adozioni Bilotti M5s | Ddl per quelle dei single dopo pronuncia Corte costituzionale

Il dibattito sulle adozioni si arricchisce di un nuovo capitolo, grazie all’iniziativa della senatrice Anna Bilotti del Movimento 5 Stelle. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, si apre finalmente una strada che riconosce il valore della capacità genitoriale indipendentemente dallo stato civile. Con parole che toccano il cuore, Bilotti sottolinea come l’umanità e l’amore siano i veri requisiti per essere genitori. È questa la direzione verso un’Italia più inclusiva e attenta ai diritti di tutti.

« Non è lo stato civile di una persona a definirne la capacità di essere genitore. È la sua umanità, la sua stabilità, la sua capacità di amare». Con queste parole la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha aperto, ieri in Senato, la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge, a sua prima firma, che apre alle adozioni anche per le persone single. « Un'iniziativa – spiega la parlamentare salernitana – che nasce da una visione tanto semplice quanto rivoluzionaria: riconoscere che l'idoneità all'adozione deve basarsi sulla qualità relazionale e affettiva, e non su vincoli formali come lo stato civile».