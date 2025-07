Via Weah? Tudor vuole sulla fascia destra della Juve il suo Clauss

Via Weah Tudor punta su Clauss per rinforzare la fascia destra della Juventus. Con i suoi 32 anni, è un giocatore esperto e affidabile, capace di fare la differenza in fase offensiva e difensiva. La sua conoscenza del tecnico bianconero, con il quale ha condiviso una stagione straordinaria a Marsiglia, con 12 assist, potrebbe essere la chiave per un rilancio importante. La sua esperienza e temperamento potrebbero davvero fare la differenza in questa nuova avventura.

Timothy Weah parte titolare anche contro l'Udinese all'Allianz Stadium, confermando la sua importanza in casa Juventus.

