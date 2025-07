Super Junior | 20 anni di K-pop una leggenda che continua

perdersi d’animo, rinnovandosi sempre e lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fan di tutto il mondo.

Hanno riscritto la storia del K-pop prima ancora che il mondo sapesse cosa fosse. Hanno trasformato ogni palco in un evento globale, ogni canzone in un inno generazionale. E oggi, vent’anni dopo il debutto, i SUPER JUNIOR non solo sono ancora qui, ma tornano con un album che sa di celebrazione e di rinascita. Super Junior25, in uscita l’8 luglio, è molto più di un comeback: è il manifesto di un gruppo che ha attraversato due decenni senza perdere mai la propria identità. Il titolo dell’album è un cerchio che si chiude. Super Junior25 riprende idealmente quel Super Junior05 che nel 2005 diede il via a una rivoluzione musicale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Super Junior: 20 anni di K-pop, una leggenda che continua

In questa notizia si parla di: super - junior - anni - leggenda

NJPW: Risultati del Day 3 del Best of the Super Junior - Il Best of the Super Juniors 32 prosegue con il day 3 dall'iconica Korakuen Hall di Tokyo, regalando emozioni e colpi di scena.

Oggi è un giorno "magico": compie gli anni una leggenda del calcio italiano, vicepresidente vicario della Serie C Buon compleanno Gianfranco, da parte di tutti noi! #SerieCSkyWifi #Zola Vai su Facebook

Super Junior: 20 anni di K-pop, una leggenda che continua; Morto a 66 anni Rey Mysterio, leggenda del wrestling; Morto a 66 anni Rey Mysterio, leggenda del wrestling.

Super Junior: 20 anni di K-pop, una leggenda che continua - Intervista esclusiva ai SUPER JUNIOR per il loro 20° anniversario: “Il K- Segnala panorama.it

Mick Jagger, gli 80 anni della leggenda con i super poteri - Mick Jagger, gli 80 anni della leggenda con i super poteri Il frontman dei Rolling Stones ha fatto il patto con il diavolo ROMA , 22 luglio 2023, 19:41 ... ansa.it scrive