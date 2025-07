‘La Solidarietà’ di Fisciano in prima linea per l’emergenza caldo

L’emergenza caldo di luglio mette a dura prova la nostra comunità, con anziani e bambini tra le categorie più vulnerabili. In questa sfida, l’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano si distingue ancora una volta, dimostrando il suo impegno costante e la prontezza del suo team di volontari. Con dedizione e competenza, sono in prima linea per alleviare le sofferenze e salvare vite. La loro azione rappresenta un esempio di solidarietà concreta e di cuore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il caldo soffocante di questo inizio luglio sta creando molti disagi, come sempre, soprattutto a persone anziane e a bambini. Tante le chiamate di aiuto al 118 per richiedere interventi nei confronti dei soggetti più fragili. L’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, col suo servizio di emergenza sanitaria, come al solito, si sta facendo trovare pronta grazie alla professionalità di uomini e donne al servizio della comunità. Un impegno sempre in prima linea nel fronteggiare le sfide legate all’emergenza caldo, che ogni anno si presenta con intensità crescente a causa delle elevate temperature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘La Solidarietà’ di Fisciano in prima linea per l’emergenza caldo