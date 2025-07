Non si riprende i migranti L' accusa del giornale tedesco all' Italia

L’Italia sta diventando un modello di gestione dell’immigrazione, ispirando governi di tutta Europa a mettere in atto strategie più severe per contrastare il flusso sulle nostre coste. Tuttavia, questa efficacia non passa inosservata: il quotidiano tedesco Bild ha criticato il nostro governo, sottolineando come la Germania abbia chiesto al nostro paese di riprendere i migranti intercettati, sollevando un acceso dibattito sulla solidarietà europea e le responsabilità condivise.

Il modello italiano contro l'ondata di immigrazione sulle nostre coste fa scuola in tutta Europa, con molti governi - anche di colore diverso da quello di Giorgia Meloni - che si ispirano alle nostre ricette per respingere la raffica di sbarchi, in particolar modo l'arrivo degli irregolari. Ma a questo si accompagna l'accusa di Bild al nostro esecutivo: il quotidiano tedesco ha scritto che la Germania nella prima metà del 2025 ha chiesto al governo italiano di riaccogliere 3.824 migranti registrati inizialmente nel nostro Paese, ma nessuno di loro è stato effettivamente trasferito. Insomma, Bild accusa il governo di aver violato il Regolamento di Dublino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non si riprende i migranti". L'accusa del giornale tedesco all'Italia

In questa notizia si parla di: migranti - accusa - tedesco - riprende

Migranti, Open Arms accusa l’Italia: “Vuole trattare le Ong come i trafficanti” - In un clima di crescente tensione tra soccorritori e autorità, Òscar Camps, fondatore di Open Arms, denuncia con fermezza un’ombra di ingiustizia che si profila all’orizzonte.

Ci sarebbero anche alcuni italiani tra i novemila migranti che nelle prossime ore dovrebbero essere deportati nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo. Lo scrive il Washington Post, che specifica che sarebbero 800 gli europei che dovrebbero finire ne Vai su Facebook

Non si riprende i migranti. L'accusa del giornale tedesco all'Italia.

"Non si riprende i migranti". L'accusa del giornale tedesco all'Italia - Bild attacca il governo Meloni per presunte violazioni del Regolamento di Dublino. Scrive msn.com

Migranti, la Germania accusa: “L’Italia aggrava la nostra crisi” - BERLINO – Sui migranti "la mancata accoglienza dei ‘dublinanti’, da parte dell'Italia, aggrava l'enorme sfida che la Germania sta affrontando". Riporta repubblica.it