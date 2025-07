Basket serie B Gironi quadro incerto Buone possibilità di derby Ravenna-Faenza

Il panorama della Serie B di basket si presenta più incerto che mai, con i gironi ancora da definire e ottime possibilità di derby tra Ravenna e Faenza. Con 38 squadre pronte a sfidarsi, il futuro dello sport regionale si staglia ricco di emozioni e sorprese. Ma quale sarà il quadro definitivo? Restate con noi, perché le novità potrebbero rivoluzionare le vostre aspettative.

Mai come quest’anno il toto-gironi di B Nazionale è difficile da fare, ma qualche rumors è venuto fuori nelle ultime ore, in attesa di giovedì 17 luglio quando il Consiglio Federale ratificherà la divisione in Nord e Sud. La prima novità è che le partecipanti saranno 38 e non più 40 dopo le mancate iscrizioni di Nardò, Npc Rieti e Cassino e il ripescaggio di Fiorenzuola. Chiaramente ad ogni turno di campionato ci sarà una squadra che riposerà. Di certo pare essere il ritorno derby tra Faenza e Ravenna e che entrambe saranno nel girone Sud. Sempre ragionando per ipotesi, se le regioni non verranno divise (decisione che sarebbe saggia), Raggisolaris e Orasì sarebbero con le emiliano romagnole Assigeco e Bakery Piacenza, Virtus e Andrea Costa Imola, Fidenza, Fiorenzuola, Ferrara, le marchigiane Jesi, Fabriano, Loreto Pesaro, la pugliese San Severo, le campane Nocera, Sant’Antimo, Caserta e le laziali Latina, Luiss e Virtus Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net