Hancko Juve ritorno di fiamma per il centrale del Feyenoord! Bianconeri pronti a riprovarci dopo il tentativo di gennaio I dettagli

La Juventus non ha mai abbandonato l’idea di portare Jakub Hancko in bianconero. Dopo il tentativo di gennaio, i dirigenti sono determinati a rilanciare l’assalto al difensore del Feyenoord, forte di un interesse che si fa sempre più concreto. Il ritorno di fiamma dei bianconeri potrebbe svelare nuovi sviluppi nelle trattative di mercato, tenendo tutti con il fiato sospeso. Ecco gli ultimi aggiornamenti e i dettagli...

e le ultimissime. La Juve non ha mai perso di vista Jakub Hancko, difensore centrale del Feyenoord, e ora è pronta a tornare alla carica per l’acquisto del 25enne slovacco, dopo averci già provato lo scorso gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve sta preparando una nuova offensiva per aggiudicarsi il talento slovacco, che è diventato uno dei centrali difensivi più apprezzati in Europa grazie alle sue prestazioni in Eredivisie e in Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com