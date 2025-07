Senigallia scontro sul basket

Una disputa infuocata scuote il mondo del basket a Senigallia, tra il Basket Girls Ancona che sceglie il PalaPanzini come nuova casa e una comunità locale divisa. La decisione ha scatenato reazioni accese, con le ex giocatrici del Basket 2000 che minacciano di non iscriversi alla prossima stagione, alimentando tensioni tra passato e presente. Ma cosa succederà davvero in questa sfida tra tradizione e innovazione?

Il Basket Girls Ancona ha già effettuato l'iscrizione alla serie A2 femminile e comunicato la decisione di giocare i match di campionato non più nel capoluogo ma al PalaPanzini di Senigallia grazie a un accordo con la sociaetà locale Basket 2000, ma chi questo palasport utilizza primariamente, è tutt'altro che d'accordo. Nelle ultime ore ha fatto clamore un comunicato di alcune ormai ex giocatrici del Basket 2000 Senigallia, che non si iscriverà alla B. Le atlete lamentano di non essere state coinvolte nella decisione di interrompere l'attività, sottolineando: "ci dissociamo totalmente, giocatrici che hanno dato tutto per questa società non sono state coinvolte minimamente, siamo profondamente deluse".

