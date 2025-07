Re Carlo il banchetto di Stato tra corone e diamanti per Brigitte ed Emmanuel Macron

Re Carlo ha aperto le porte di Windsor per un evento indimenticabile: il banchetto di Stato tra corone e diamanti, in onore di Brigitte ed Emmanuel Macron. Un momento di eleganza e prestigio, reso ancora più speciale dall’atmosfera regale e dai dettagli raffinati. Con questa serata, la tradizione si fonde con il glamour, celebrando l’alleanza tra nazioni e i legami di amicizia che uniscono i sovrani e i leader europei. Un’occasione che rimarrà nella storia della monarchia britannica.

Il momento più glamour e atteso della visita di Stato di Brigitte ed Emmanuel Macron in Inghilterra è stato il banchetto di Stato che Re Carlo e Camilla hanno offerto loro al Castello di Windsor. Re Carlo, la cena di gala al Castello di Windsor. Re Carlo si è dovuto adeguare. Infatti, a causa dei lavori di ristrutturazione, Buckingham Palace è inagibile e così ha dovuto organizzare il banchetto di Stato per Emmanuel e Brigitte Macron al Castello di Windsor. A dir la verità , non è un grande dispiacere per il Sovrano rinunciare al Palazzo, infatti è una residenza che non ama molto, tanto che anche quando finiranno di ristrutturarlo, non sposterà lì la sua residenza principale, preferendogli Clarence House, dove vive attualmente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il banchetto di Stato tra corone e diamanti per Brigitte ed Emmanuel Macron

