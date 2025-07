Fortitudo, prove di decollo. Un atto di fede dei tifosi.

Tanti sono i tifosi che, con passione e fede incrollabile, sostengono la Fortitudo verso un nuovo entusiasmante capitolo. La stagione si preannuncia ricca di emozioni, e il calore del pubblico biancobl√Ļ si fa sentire forte e chiaro. La risposta entusiasta di tutti i supporter √® il motore che spinge la squadra a dare il massimo, consolidando un legame indissolubile tra presente e futuro.

Presente e futuro. La Fortitudo prosegue e programma la stagione che la vedr√† protagonista e guarda con rinnovato ottimismo alla campagna abbonamenti. Se in casa dei cugini della Virtus la vendita dei tagliandi √® partita fortissimo, altrettanto si pu√≤ dire in Fortitudo. In casa Effe si √® partiti una settimana di anticipo rispetto ai bianconeri, ma la risposta fin qui del popolo biancobl√Ļ √® stata altrettanto importante. Tanti sono i tifosi che hanno rinnovato le tessere per la prossima stagione, tanti lo faranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Per snocciolare i primi numeri per√≤ in Fortitudo si attende la chiusura dello Store di via Riva Reno, dove una buona parte dei sostenitori della Effe si sono recati per rinnovare le tessere.