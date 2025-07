Asllani primo obiettivo del Bologna ma un ostacolo! Si ragiona con l’Inter – CdS

Il Bologna punta deciso su Kristjan Asllani come nuovo protagonista del suo centrocampo, desideroso di rinforzare la rosa con un talento di grande prospettiva. Tuttavia, l’Inter valuta il giovane centrocampista intorno agli 18 milioni di euro, creando un ostacolo nella trattativa. Con il Real Betis che si è momentaneamente raffreddato, il futuro di Asllani si anima di interessi provenienti dai maggiori club europei, e le prossime mosse potrebbero scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Asllani è il primo obiettivo per il centrocampo del Bologna, che lo vuole aggiungere ai già titolari Remo Freuler e Lewis Ferguson. Ma c’è da superare un ostacolo con l’Inter. IN USCITA – Kristjan Asllani è in uscita dall’Inter, che valuta il ragazzo una cifra certamente non banale: 18 milioni di euro. Ecco perché il Real Betis, al momento, si è tirato un po’ indietro. Ma come riferisce il Corriere dello Sport, su Asllani ci sono gli occhi del Bologna di Vincenzo Italiano. La società rossoblù, ultima vincitrice della Coppa Italia, stima tantissimo il centrocampista albanese ma non è disposta a spendere tutti quei soldi a centrocampo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani primo obiettivo del Bologna, ma un ostacolo! Si ragiona con l’Inter – CdS

