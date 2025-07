Mercato serie c | più lontano l’attaccante del livorno simone rossetti Forlì preso il giovane terzino offensivo Filippo Ercolani

Il mercato della Serie C si infiamma con le mosse del Forlì, che si assicura il talento di Filippo Ercolani a parametro zero, rafforzando un reparto fondamentale come la fascia sinistra. Con un occhio al futuro e alla duttilità, il giovane terzino promette di portare energia e spinta sulla corsia, completando così un mosaico di acquisti strategici. La squadra si prepara a scrivere nuove pagine di successo, grazie a scelte oculate e visione lungimirante.

Tutte le tessere del 'mosaico Forlì' stanno andando al loro posto. Il direttore dell'area tecnica Cristiano Protti piazza un altro colpetto e sistema anche la fascia sinistra, quella storicamente più vulnerabile, ingaggiando a parametro zero Filippo Ercolani (nella foto). Classe 2003, lughese, è un terzino duttile – all'evenienza può giocare anche a destra –, di gamba e votato all'offesa, caratteristica, quest'ultima, retaggio dei trascorsi da attaccante nella feconda cantera del Bologna. Volto noto a mister Miramari, regista occulto dell'operazione, che ne ha apprezzato le skills al Corticella (serie D 2022-23), Ercolani ha all'attivo 2 gettoni con il Trento in C (coppa Italia inclusa) e 88 presenze complessive (tra campionato, post-season e coppa) in quarta serie, categoria nella quale ha militato anche con il Ravenna.

