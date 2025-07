ORGANIZZATA DALLO SPONSOR ROSSI DI 24 SRL La Vis va in gol al Salesi | cena solidale per i bambini

della grande passione e solidarietà che uniscono il mondo dello sport e della comunità. La "Vis va in gol al Salesi" dimostra ancora una volta che, attraverso gesti concreti, è possibile fare la differenza nella vita dei più piccoli. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto questa nobile causa, contribuendo a regalare un sorriso ai bambini dell'ospedale di Ancona.

Ci sono gesti che valgono più di una vittoria e quello della Vis per i pazienti dell’ospedale Salesi di Ancona è uno di quelli. È stata replicata qualche giorno fa la cena di raccolta fondi da cui sono stati ricavati ben 2000 euro e a cui hanno aderito anche ragazzi dell’ under 15 e dell’ under 17. Organizzata dallo sponsor vissino Francesco Rossi, titolare dell’ impresa di costruzioni "24 srl", questa cena di beneficienza si è tenuta come lo scorso anno all’oratorio San Domenico Savio di Urbania e ha visto la partecipazione di circa settanta persone. La cifra, verrà devoluta all’associazione "Lisa Rossi-Grazie Gesù", che dal 2019 offre aiuto concreto, economico ed emotivo, a tutte le famiglie che passano per il Salesi, diffondendo speranza e regalando conforto anche con attività come laboratori e pet therapy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net