Marie Duplessis l’emancipazione femminile e il Romanticismo

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, celebriamo Marie Duplessis, simbolo di emancipazione femminile e musa del Romanticismo. Questa donna straordinaria, immortalata dall’opera di Alexandre Dumas figlio, ha ispirato artisti e scrittori con il suo fascino indomabile e la sua vita avventurosa. Scopriamo insieme come Marie abbia lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella storia delle donne, diventando un’icona eterna...

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna divenuta un’eroina romantica che ha ispirato molti artistici grazie al suo irresistibile fascino. Il suo nome è Marie Duplessis e questa è la sua storia. Marie Duplessis, la leggenda della signora con le camelie. Marie Duplessis, fonte shadyladiestours.com Nel 1848 Alexandre Dumas figlio pubblicava la sua opera piĂą famosa intitolata “La signora delle camelie”. Essa narrava la storia della giovane Marguerite Gautier, l’amante di un ricco duca che vive fra lusso e trasgressione finchè l’amore per il giovane Armand non la convince a cambiar vita prima della sua prematura morte per tubercolosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it