Dove vedere in tv Vasamì-Wazny Wimbledon 2025 | orario 3° turno canale streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta le emozioni di Vasamì a Wimbledon 2025, scopri dove vedere l'evento in TV e streaming. Il talento romano, giovanissimo e già tra i protagonisti, si prepara a sfidare Alan Wazny negli ottavi di finale. Continua a leggere per conoscere orari, canali e modo migliore per non perdere questa emozionante partita e vivere ogni colpo sul campo.

Jacopo Vasamì vuole continuare a sognare in grande e torna in campo quest’oggi sul Court 4 per sfidare il polacco Alan Wazny negli ottavi di finale di Wimbledon Junior 2025. Il giovane romano, seconda testa di serie del tabellone e n.2 del ranking mondiale di categoria, ha superato i primi due turni senza concedere neanche un set e spera di proseguire la sua avventura sui prati londinesi dell’All England Club. Vasamì, classe 2007, sta disputando un’ottima stagione in cui si è tolto la soddisfazione di conquistare il prestigioso Trofeo Bonfiglio, cimentandosi anche nei primi Challenger e raggiungendo proprio a fine giugno la sua prima semifinale nel circuito cadetto in quel di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Vasamì-Wazny, Wimbledon 2025: orario 3° turno, canale, streaming

In questa notizia si parla di: vasamì - wazny - wimbledon - vedere

Ottavi #Wimbledon junior Sesko vs Bilozertsev Secord vs Ivanov Rottgering vs Schoenhaus Paldanius vs Willwerth Hance vs Vasilev Derepasko vs Boogaard Kennedy vs Karki Wazny vs Vasamì #t Vai su X

Eccome se te lo sei meritato Flavio! Cobolli sfiderà sul Centre Court di Wimbledon il vincente tra Djokovic e De Minaur ? #cobolli #flaviocobolli #wimbledon #centrecourt Vai su Facebook