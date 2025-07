Milan obiettivo Vlahovic | il feeling con Allegri c' è ma il serbo ha dei limiti

Il Milan mira a rinforzarsi e punta su Dušan Vlahovic come obiettivo di mercato, confidando nel suo potenziale per rilanciare l’attacco. Nonostante un rapporto positivo con Allegri, il serbo presenta ancora alcuni limiti tecnici e tattici che devono essere superati. È un investimento ambizioso, ma l’operazione potrebbe fare la differenza: analizzando pro e contro, possiamo capire se Vlahovic è davvero la scelta giusta per i rossoneri.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c'è Dušan Vlahovi?, reduce da alcune stagioni tra alti e bassi con la Juventus. Il feeling con Allegri c'è sempre stato, ma il serbo ha alcuni punti deboli su cui deve migliorare: ne abbiamo parlato nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, obiettivo Vlahovic: il feeling con Allegri c'è, ma il serbo ha dei limiti...

In questa notizia si parla di: milan - feeling - allegri - serbo

Calciomercato, Vlahovic al Milan? Il feeling con Allegri, le condizioni economiche - Il calciomercato estivo si infiamma con il possibile arrivo di Dusan Vlahovic al Milan, alimentato da un feeling speciale con il tecnico Allegri.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Milan, obiettivo Vlahovic: il feeling con Allegri c'è, ma il serbo ha dei limiti...; Vlahovic apre al Milan di Allegri: contatti in corso, ma serve un’intesa; Per la Gazzetta: “Vlahovic sì al Milan”.

Per la Gazzetta: “Vlahovic sì al Milan” - La rosea approfondisce l'ipotesi che il croato possa rilanciarsi con Allegri in rossonero ... Segnala mondonapoli.it

Calciomercato Milan News/ Allegri può ritrovare l'attaccante serbo, altri due dopo Modric (20 giugno 2025) - IlSussidiario.net - Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano i movimenti della finestra estiva. Da ilsussidiario.net