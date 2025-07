Modena preso Zampano In arrivo anche Adorni

Modena si prepara a scrivere un nuovo capitolo con grandi sorprese nel settore difensivo: dopo la firma di Francesco Zampano, è imminente l’arrivo di Davide Adorni. La società sta costruendo una squadra solida e competitiva, puntando su elementi di esperienza e qualità per sostenere il progetto di Andrea Sottil. Il futuro dei canarini si fa sempre più interessante, e tutto lascia presagire un campionato all’insegna del salto di qualità.

Se è vero che una squadra ha le sue fondamenta nel reparto difensivo, possiamo dire che il cantiere Modena in questi ultimi giorni ha posto le basi quasi definitive. E’ arrivata ieri la firma (accordo biennale con opzione per il terzo anno) di Francesco Zampano, ed è attesa in queste ore la firma di un’altra pedina importante di quella che sarà la batteria di difensori a disposizione del nuovo tecnico Andrea Sottil, ovvero Davide Adorni, svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia. Zampano, 31 anni, già attenzionato da Catellani dodici mesi or sono ed andato a scadenza a fine giugno con il Venezia, squadra con la quale ha collezionato nella scorsa stagione 24 gettoni nella massima serie, è stato annunciato ufficialmente dalla società nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena, preso Zampano. In arrivo anche Adorni

In questa notizia si parla di: zampano - modena - adorni - preso

#Modena, in arrivo #Zampano e #Adorni. Nelle prossime ore le firme. @sportmediaset Vai su X

Modena, preso Zampano. In arrivo anche Adorni; Modena Fc, è fatta per Adorni e Zampano: entrambi sono in città per sistemare gli ultimi dettagli; MODENA, IMPORTANTE COLPO PER LA FASCIA: ARRIVA L'ESTERNO DESTRO ZAMPANO.

Modena, preso Zampano. In arrivo anche Adorni - Il centrale del Brescia va a rinforzare una difesa che è ormai completa. Scrive msn.com

Modena, assalto ad Adorni. E si prova a chiudere col Palermo per lo scambio Palumbo-Saric - Già nei giorni scorsi abbiamo parlato dei serrati contatti tra il Palermo e il Modena, con la formazione rosanero che vorrebbe regalare al neo. Riporta tuttomercatoweb.com