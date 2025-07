serie a1 il mercato varese vuole abmas cremona su ahmad

Il mercato di Varese è in pieno fermento mentre tenta di convincere Max Abmas a scegliere l’Italia, sfidando le ambizioni NBA dell’esterno statunitense. La squadra biancorossa lavora senza sosta per rafforzare il suo roster, valutando anche altre opzioni per creare un perimetro competitivo. Il sogno di Abmas di esplorare le Summer Leagues resta vivo, ma l’obiettivo di Varese è chiudere al più presto questa trattativa, puntando a una stagione ricca di successi.

Varese continua a lavorare sul mercato, cercando di districarsi tra le ambizioni NBA di Max Abmas e le alternative possibili per costruire un perimetro competitivo. L’esterno statunitense resta nei piani dell’Openjobmetis, ma non sembra intenzionato a rinunciare al sogno americano prima della conclusione delle Summer Leagues, dopo la prima uscita senza minuti a Salt Lake City con gli Utah Jazz e l’impegno a Las Vegas fino al 16 luglio. Per questo il club biancorosso ha avviato le valutazioni su altri profili, con l’obiettivo di aggiungere un punto fermo in cabina di regia o come guardia titolare, per poi completare l’altro slot esterno in base alle esigenze tattiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net