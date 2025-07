Siena Fc altro arrivo dal Ghiviborgo Ufficiale l’ala sinistra Federico Vari

Il Siena FC si rinforza con un innesto di qualità: Federico Vari, proveniente dal Ghiviborgo, si unisce alla rosa bianconera. Un acquisto strategico, fortemente voluto da mister Bellazzini che lo conosce bene, e che porterà esperienza e feeling immediato in campo. Avere a disposizione giocatori già collaudati nei schemi del tecnico faciliterà sicuramente i compiti del team, puntando con rinnovata fiducia verso traguardi ambiziosi.

Il Siena ha aggiunto un altro tassello al suo mosaico: il club bianconero ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Federico Vari, in arrivo dal Ghiviborgo. Un altro giocatore che mister Bellazzini (foto) conosce molto bene, per averlo guidato la scorsa stagione e che evidentemente ha richiesto al direttore sportivo Simone Guerri per la sua avventura in bianconero. Avere a disposizione giocatori già allenati, faciliterà sicuramente i compiti del tecnico, che si troverà a dover plasmare una rosa tutta nuova, completamente rivoluzionata rispetto alla passata stagione. "Ala sinistra classe 2001 – così la Robur descrive Vari –, è cresciuto nel settore giovanile della Viterbese, dove si è messo in luce con la formazione Under 19 fino a debuttare in Lega Pro, Vari ha poi intrapreso un percorso di crescita in Serie D, maturando una significativa esperienza tra i grandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net