Tennis femminile Tolentino conquista l’A2 Le ragazze sono eccezionali

Il tennis femminile di Tolentino scrive una nuova, entusiasmante pagina della sua storia. Con grinta e determinazione, le ragazze dell’associazione hanno conquistato la promozione in serie A2, portando a casa il punto decisivo in un match combattuto contro Virtus Tennis Bologna. Un traguardo straordinario che conferma il talento e la crescita del sport locale. La vittoria rappresenta solo l’inizio di un nuovo capitolo di successi per il team marchigiano.

L'associazione Tennis Tolentino conquista la promozione in serie A2: ha portato a casa il punto necessario che ha spalancato l'accesso all'ulteriore salto di categoria sulla scia dell'ennesimo successo, il più importante in assoluto per la formazione marchigiana. La partita di ritorno tra l'associazione tolentinate e la Virtus Tennis Bologna è terminato con il punteggio di 2-2: al termine di quattro partite -tre singolari e un doppio- combattutissime e all'insegna dello spettacolo. Le ragazze di casa, guidate da Marco Sposetti e Marco Pisciotta, si sono dovute rimboccare le maniche ottenendo in rimonta quanto necessario per centrare il salto di categoria, grazie alla vittoria nel doppio.

