Kiev Mosca ha lanciato il più grande attacco da inizio guerra

La notte scorsa, Kiev e Mosca sono stati teatro del più grande attacco dalla nascita del conflitto, con i cieli attraversati da centinaia di droni e missili. L'Ucraina ha annunciato che la Russia ha lanciato 728 droni e 13 missili, ma la sua difesa aerea ha intercettato la maggior parte. Questa escalation testimonia la crescente intensità del conflitto e le sfide che ancora attendono le parti coinvolte.

L'Ucraina ha reso noto che la notte scorsa la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili dall'inizio della guerra prendendo di mira principalmente la parte occidentale del Paese. L'aeronautica militare ucraina ha precisato che l'esercito russo ha lanciato 728 droni e 13 missili, aggiungendo che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 711 droni e che almeno sette missili sono stati distrutti.

