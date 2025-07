Protezione civile Gaza ' almeno 20 morti per due raid'

La situazione a Gaza si aggrava: almeno 20 vittime, tra cui sei bambini, in due drammatici raid israeliani durante la notte. La protezione civile palestinese conferma il tragico bilancio e denuncia la distruzione di civili e sfollati innocenti. In un contesto già fragile, ogni attacco rischia di alimentare ulteriormente il ciclo di violenza, lasciando speranze appese a un fragile filo di pace.

La protezione civile di Gaza ha annunciato oggi che 20 persone, tra cui almeno sei bambini, sono state uccise in due attacchi aerei israeliani avvenuti durante la notte nel territorio palestinese. Il portavoce dell'agenzia, Mahmud Bassal, ha precisato che il primo attacco ha colpito una tenda che ospitava alcuni sfollati a Khan Yunis, nel sud della Striscia, mentre il secondo raid ha preso di mira un campo nel nord.

"Cosa hanno fatto?" chiede una donna palestinese sul luogo dell'attacco israeliano ad Al-Mawasi, in cui è morto suo zio. La Protezione Civile di Gaza ha dichiarato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 14 persone

