cortonantiquaria torna dal 23 agosto al 7 settembre

Arezzo, 9 luglio 2025 – Da 63 anni l'appuntamento per gli appassionati di collezionismo e antichità è con Cortonantiquaria, ospitata nell'ex convento di Sant'Agostino. L'edizione 2025 della più antica fiera d'Italia sarà in programma dal 23 agosto al 7 settembr e, con le sue meraviglie d'arte nel cuore antico di Cortona. Tra le novità che connotano la prestigiosa fiera quest'anno: torna a Cortona per la prima volta dalla dispersione ottocentesca, esposta a latere della rassegna antiquaria, la predella della pala dell'Annunciazione di Francesco Signorelli, conservata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio.