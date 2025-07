Bertagnoli è della Regia | Non mollo mai vedrete

Massimo Bertagnoli, il nuovo volto della Reggiana, si presenta con entusiasmo e determinazione: "Sono un centrocampista capace di muoversi tra le linee, offensivo e difensivo. Mi piace dare il massimo in entrambe le fasi e sono un giocatore 'di gamba'. Voglio segnare di più e fornire assist, ma la mia forza è non mollare mai. Quando ho capito che c'era questa opportunità , sono andato a..."; ora il suo impegno si unisce alla voglia di scrivere una nuova avventura in rossoblù.

"Sono un centrocampista sia offensivo che difensivo, mi piace fare entrambe le fasi – queste le prime parole di Massimo Bertagnoli che ieri è stato ufficializzato ed è salito in ritiro - Mi definirei un giocatore 'di gamba', ma cercherò di mettere dentro più gol e di fare più assist. Di solito sono sempre l'ultimo a mollare e spero di farlo vedere anche qui alla Reggiana. Quando ho capito che c'era la possibilità di venire qui sono andato a vedermi tutto l'ambiente e le partite dei granata e sono rimasto molto colpito. Ai tifosi dico che da parte mia e di tutta la squadra ci sarà entusiasmo per fare bene.

Regia, doppio colpo: Vallarelli e Bertagnoli - La Reggiana punta su giovani promesse per rinvigorire il suo centrocampo: Francesco Vallarelli, talento classe 2005 proveniente dall'Empoli, si unisce alla squadra con un contratto triennale.

