Andrea chi era il 35enne morto risucchiato dal motore dell’aereo

Un tragico incidente ha sconvolto l’aeroporto Bergamo Orio al Serio martedì 8 luglio, quando Andrea Russo, un giovane di soli 35 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche. Risucchiato dal motore di un aereo, il suo nome si è diffuso rapidamente tra testimoni e operatori, lasciando un vuoto incolmabile. Ma chi era davvero Andrea? Scopriamo insieme la sua storia e il ricordo di questa tragedia.

– Un improvviso e assordante rumore, seguito dall'interruzione delle comunicazioni radio e da un silenzio carico di tensione, ha segnato la mattinata di martedì 8 luglio presso l'aeroporto Bergamo Orio al Serio. In pochi istanti, l'intera struttura si è fermata a causa di una tragedia avvenuta sulla pista: Andrea Russo, 35 anni, è deceduto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio.