Wimbledon mago Alcaraz | la stop volley è fenomenale

Il tennis di Wimbledon si accende con un'ennesima magia di Carlos Alcaraz, che firma una vittoria spettacolare contro Cameron Norrie e conquista la semifinale per il terzo anno consecutivo. La sua stop volley 232 è pura meraviglia: un gesto che rimarrà impresso nel cuore degli appassionati. Scopri questa incredibile mossa e lasciati travolgere dall'emozione di uno dei momenti più brillanti del torneo.

Carlos Alcaraz vince 6-2 6-3 6-3 e raggiunge la semifinale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo: Cameron Norrie è costretto a piegarsi di fronte ai colpi dello spagnolo: guarda questa magia al terzo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, mago Alcaraz: la stop volley è fenomenale

