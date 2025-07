Docenti religione cattolica più posti per le assunzioni straordinarie e garanzie per i neo-immessi in ruolo Ruscica Snadir | Il traguardo è vicino

Un nuovo passo avanti per i docenti di religione cattolica: grazie all’ultimo incontro al Ministero dell’Istruzione, si prospetta l’aumento dei posti vacanti per le assunzioni straordinarie nell’anno scolastico 2025/2026. Con 249 posti disponibili e un traguardo ormai a portata di mano, le garanzie per i neo-immessi in ruolo si rafforzano. Ruscica (Snadir) commenta: “Il traguardo è vicino”, aprendo nuove speranze e opportunità nel mondo della scuola cattolica.

Nell’incontro dell'8 luglio, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, i sindacati hanno discusso l’incremento dei posti vacanti per i docenti di religione cattolica nell’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

