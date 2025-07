Roma sprint per Wesley e Rios | doppio colpo da 50 milioni per Gasperini

Roma accelera sul mercato, puntando forte su Wesley e Rios per rinforzare la squadra di Gasperini. La strategia è chiudere almeno un affare prima del ritiro a Trigoria, con Wesley in vantaggio grazie all’accordo già raggiunto. Due colpi da 50 milioni pronti a rafforzare il cuore della rosa giallorossa, promettendo entusiasmo e novità per la nuova stagione. La strada è tracciata: il calcio mercato non aspetta!

La Roma accelera su Wesley e Richard Rios, i due profili sudamericani richiesti da Gasperini. Come riportato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è chiudere almeno un'operazione prima dell'inizio del ritiro a Trigoria. La trattativa più avanzata è quella per Wesley, esterno del Flamengo, che ha già dato il suo ok al trasferimento. Il club brasiliano ha aperto al dialogo, con una valutazione che ruota attorno ai 25 milioni di euro. Per Rios, centrocampista del Palmeiras, i contatti sono attivi ma resta da superare la concorrenza. Il piano della Roma è chiaro: un doppio investimento da 50 milioni complessivi per rafforzare la rosa.

