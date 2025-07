Prima lo stupro e poi la diffusione del video | il suicidio di Alice Schembri

Il tragico caso di Alice Schembri ci ricorda quanto il dolore possa essere devastante e irreparabile. Violentata nel 2015 e poi vessata dalla diffusione di un video inappropriato, Alice non √® mai riuscita a superare il trauma. La sua storia solleva importanti domande sulla tutela delle vittime e sulla responsabilit√† sociale. √ą un richiamo forte alla nostra societ√† per agire con pi√Ļ coraggio e sensibilit√†.

Prima lo stupro, poi la vergogna per quel video mentre la violentavano che circolava fra gli amici. Un peso troppo grande da reggere. Alice ci riuscì restando in silenzio per due anni. Un giorno salì fino alla Rupe Atenea, il bastione calcareo che sovrasta Agrige Vai su Facebook

