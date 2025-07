Thiam e Galazzi ufficiali | doppio colpo per il Monza

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con due acquisti ufficiali che fanno già discutere i tifosi sui social. La società brianzola ha annunciato l’arrivo di un portiere senegalese e di un centrocampista svincolato dal Brescia, segnando l’inizio di una strategia ambiziosa sotto la guida di BLV. Questi primi colpi dimostrano che il Monza è pronto a competere ai massimi livelli: il futuro promette grandi emozioni.

Gabriele Conflitti 09 lug 2025, 08:43 Ultimi aggiornamenti: 09 lug 2025, 08:50 Ufficializzati gli arrivi del portiere senegalese e del centrocampista svincolato dal Brescia. Il nuovo Monza inizia a muovere i suoi primi passi sul mercato. Il club brianzolo sul suo sito internet ha ufficializzato i primi due colpi dell'era BLV, fondo americano che ha rilevato le quote societarie dal gruppo Fininvest. Si tratta di Demba Thiam e Nicolas Gualazzi. Il primo è un portiere di origine senegalese ha esordito in Serie A con la SPAL nel 2017, per poi trasferirsi alla Juve Stabia dove ha contribuito alla promozione del club in B e al piazzamento in zona playoff della stagione 20242025.

