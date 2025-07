La band ha ricevuto il Premio Artis Suavitas 2025 per Migliore la canzone dedicata a Giulia Tramontano a consegnarlo Loredana Femiano

Un riconoscimento che va oltre la musica: i Pinguini Tattici Nucleari hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2025 per il loro brano dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. Un gesto di grande sensibilità e solidarietà , celebrato da un momento intimo e carico di emozione, con Loredana Femiano a premiare la band. Questo premio ci ricorda come l’arte possa essere strumento di memoria e speranza.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno ricevuto il prestigioso Premio Artis Suavitas 2025 per il loro brano Migliore, un toccante tributo a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, il figlio che la giovane portava in grembo quando è stata vittima di femminicidio. La consegna del riconoscimento, l’Albero della Cultura, è avvenuta in un incontro privato, con un momento di grande emozione: a premiare la band è stata Loredana Femiano, la madre di Giulia. La sentenza: ergastolo a Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano X Leggi anche › Giulia Tramontano, 29 anni, incinta, è stata uccisa dal compagno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La band ha ricevuto il Premio Artis Suavitas 2025 per "Migliore", la canzone dedicata a Giulia Tramontano, a consegnarlo Loredana Femiano

