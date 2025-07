L’agenda Lunedì via al ritiro con festa al Park Allenamenti le date delle porte aperte

La nuova stagione della Fiorentina sta per cominciare, e il Viola Park si prepara a vivere momenti di grande entusiasmo. Dal ritiro ufficiale del 14 luglio alle tante iniziative aperte ai tifosi, tra allenamenti, feste e porte aperte, il club viola invita tutti a vivere la magia del calcio dal vivo. Non perdete l’occasione di scoprire tutte le date e i dettagli: la passione è già in campo!

La stagione 202526 della Fiorentina prenderà ufficialmente il via lunedì 14 luglio, con l’inizio del ritiro pre-campionato presso il Viola Park. La prima squadra svolgerà due sedute di allenamento giornaliere: quelle del mattino saranno a porte chiuse mentre quasi tutte le sessioni pomeridiane (con inizio previsto alle 18.30) saranno visibili da parte dei tifosi, che potranno assistere al lavoro di Ranieri e soci all’interno dello stadio Curva Fiesole con accesso gratuito ma su prenotazione tramite il sito ufficiale del club. Saranno tanti gli appuntamenti che coinvolgeranno il popolo viola, tra gli allenamenti a porte aperte (il 15, 16, 18, 19, 22 e 23 luglio) e due partite amichevoli interne prima dell’inizio della tournée in Inghilterra: il 20 luglio con il test in famiglia contro la Primavera e si proseguirà il 25 con il derby toscano contro la Carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’agenda. Lunedì via al ritiro con festa al Park. Allenamenti, le date delle porte aperte

